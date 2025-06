Bella e elegante, comoda per trovare riparo dal gran caldo grazie agli storici alberi che abbracciano gli avventori ma oltraggiata da chi rispetto proprio non ha verso il bene di tutti. Gli operatori del Comune, sempre in azione per tenere pulito uno dei ritrovi principali di tutta la città, non fanno in tempo a ultimare il loro operato che, pronto in azione, c’è già l’incivile di turno. E la notte la situazione si complica a causa di chi sceglie il prato verde per stendere materasso e coperta oppure abbandonare un dispositivo auto dedicato ai più piccoli. I nuovi arredi non inseriti nel progetto Boeri catturano l’attenzione dei passanti che, con sguardi malinconici, condannano le azioni di inciviltà.