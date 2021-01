Scontro tra un’auto e una moto in via Is Mirrionis: motociclista ferito

Incidente stradale questa mattina a Cagliari.

Il conducente di una moto KTM 390 Duke, un cagliaritano di 43 anni, nel percorrere la via Is Mirrionis in direzione di p.zza D’armi, si è scontrato lateralmente con una Mercedes C220 condotta da un 58enne residente a Sassari che percorreva la stessa via nella stessa direzione.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo al PS all’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.