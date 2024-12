L’Anas comunica che un tratto della strada statale 195 Racc è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Cagliari a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1,400, nel comune di Cagliari.

Nell’incidente è coinvolto un veicolo e un mezzo pesante. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità comunale usufruendo della rampa che collega a via Po.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.