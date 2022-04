Scontro tra auto a Serrenti, due donne ferite in ospedale

Nella serata di ieri a Serrenti, i carabinieri della stazione di Gesturi hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool una trentasettenne di Serramanna, incensurata. I militari sono intervenuti in collaborazione con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Sanluri a richiesta di un cittadino che aveva segnalato un sinistro all’utenza di pronto intervento 112. La donna, alla guida dell’auto del padre, ha sbandato andando a impattare frontalmente contro un autoveicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta, una Toyota Yaris guidata da una 22enne di Serrenti, studentessa. Le due donne sono state soccorse dal 118 di zona, intervenuto per la circostanza, e sono state trasportati all’ospedale di Cagliari Brotzu, entrambe con lievi traumi, in codice giallo e non in pericolo di vita. Gli immediati accertamenti etilometrici svolti da parte degli operanti hanno rilevato la positività della trentottenne per un alcolemia pari a 1,10 grammi per litro, con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria e ritiro della patente di guida. I veicoli sono stati immediatamente rimossi e la viabilità non è stata interrotta. Entrambe le donne avevano i documenti di circolazione e di guida in regola.