Non si placa il dibattito politico sul futuro del Mercato di San Benedetto. Durante la seduta di oggi in consiglio comunale, il consigliere Roberto Mura di Alleanza Sardegna ha nuovamente sollevato il tema, chiedendo risposte chiare all’assessore alle attività produttive Serra, che avrebbe gestito in modo insoddisfacente la questione, senza fornire risposte esaustive durante una precedente interrogazione. “È inaccettabile continuare con queste incertezze”, ha dichiarato Mura. “Siete in grado di garantire agli operatori il fatto che il mercato non chiuda? Avete dato loro delle garanzie? Basta polemiche: servono risposte chiare agli operatori e a tutti i cittadini”. Il consigliere ha sollecitato la Giunta a un intervento deciso per scongiurare qualsiasi sospensione delle attività. “La Giunta deve impegnarsi per evitare in tutti i modi la chiusura del Mercato”, ha aggiunto, “valutando anche la possibilità di offrire sostegni economici agli operatori, già in difficoltà a causa delle attuali incertezze. Inoltre, è fondamentale una comunicazione adeguata e trasparente per rassicurare l’intera cittadinanza”.