Scontro frontale vicino Olbia, alla guida un 83enne e un 20enne: entrambi in ospedale

Incidente stradale sulla provinciale 127 in direzione di Telti: si sono scontrati un 20enne alla guida di una Mini e un 83enne a bordo della sua Panda. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per qualche ora, e collaborato con i sanitari del 118. Le due autovetture si sono scontrate frontalmente riportando diversi danni. Sia l’anziano che il ragazzo sono stati portati in ospedale a Olbia per accertamenti. Per accertare le cause dello scontro, i rilievi sono stati compiuti dalla polizia stradale di Olbia.