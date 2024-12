Una tragedia che non è ancora finita quella accaduta all’alba di sabato sulla Palermo- Agrigento. Nello scontro fra un’auto, con a bordo 5 giovani di Villafrati, e un’autocisterna, sono già morti due ragazzi: Salvatore Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano di 21, purtroppo deceduti sul colpo. Dal primo momento sono sembrate gravissime anche le condizioni del 27enne Domenico Vitale, trasportato d’urgenza all’ospedale Civico palermitano. Dopo due giorni di ricovero, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Vitale insegnava Scienze motorie in un ente di formazione professionale di Palermo. Il Sindaco di Villafrati, Franco Agnello, ha proclamato due giorni di lutto cittadino per onorare e ricordare le giovanissime vittime.