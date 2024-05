Scontro all’incrocio a Sinnai, fuori pericolo il centauro 19enne finito al Brotzu con l’elisoccorso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono migliori le condizioni di salute di Christian Mascia, il centauro dicianovenne che, ieri, tra via dei Mille e via Caprera a Sinnai, si è scontrato col Suv guidato da una donna. Mascia è volato sull’asfalto, riuscendo ad evitare guai più grossi grazie al casco, regolarmente indossato. Le sue condizioni, però, all’inizio hanno fatto temere il peggio ai soccorritori, tanto che il codice rosso non è stato assegnato per dinamica.

Col passare delle ore, però, le sue condizioni sono migliorate. I medici mantengono la prognosi riservata ma Mascia è, comunque, vigile. Vanno intanto avanti le indagini per definire le esatte cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.