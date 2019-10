Scontri a Cagliari con i tifosi polacchi, il centrosinistra: “L’assessorato alla sicurezza della Lega del tutto inutile”

Non siamo ancora al “colpa di Truzzu”, ma quasi. Il centrosinistra attacca la giunta comunale sugli scontri alla Marina provocati dai tifosi polacchi: “Gli ultras del Pogon Szczecin, con la firma “Terror Corps”, sono considerati tra i gruppi più pericolosi del movimento hooligan polacco- scrive in una nota su Fb il consigliere dei Progressisti Matteo Massa, subito “rilanciato” da Francesca Ghirra- il rischio per la sicurezza e per l’immagine della città era ampiamente prevedibile. È in queste occasioni che si comprende la totale inutilità di avere un assessore comunale alla sicurezza. Una delega utile solo alla propaganda del Sindaco e della Lega”. Un chiaro attacco dunque alla mancata sicurezza sugli scontri di giovedì che sarebbe dunque frutto anche di una mancata programmazione del Comune, secondo l’opposizione in consiglio comunale.