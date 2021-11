Schianto tra due auto sulla Ss 195 a Cagliari, tre feriti trasportati all’ospedale

Incidente con feriti sulla Ss 195 all’altezza di Giorgino. Tutta colpa di un tamponamento, avvenuto sulla quattro corsie, proprio all’ora di punta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza tutta l’area, e due ambulanze del 118. I soccorritori, dopo aver stabilizzato gli occupanti delle due auto, rimasti feriti in modo lieve, li hanno trasportati in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Grossi disagi per i tanti automobilisti in arrivo a Cagliari, con lunghe code durate più di mezz’ora.