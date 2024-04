Schianto tra due auto in via Besta a Cagliari, danni e traffico ko ma nessun ferito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente, fortunatamente senza feriti, in via Besta a Cagliari. Coinvolte una monovolume bianca e una Mini: i danni maggiori li ha riportati la prima macchina, con tutto il paraurti e la parte anteriore distrutti in seguito all’impatto col lato passeggero dell’altra automobile. Illesi entrambi i guidatori, sul posto è intervenuta la polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e per regolare il traffico, finito ko in seguito all’incidente.