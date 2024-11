Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ragazzo si schianta contro il muro a causa di un guasto meccanico. Poco fa, a Sant’Elia nei parcheggi lato stadio, un ragazzo pakistano di 32 anni a bordo di un’Audi A3 nera, ha perso l’utilizzo dei freni, probabilmente dovuto ad un grave guasto meccanico, e non è riuscito più a controllare il veicolo andando a schiantarsi contro il muro.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.