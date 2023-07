Schianto in centro a Villasor, due auto semidistrutte: feriti un 30enne e un anziano

Incidente con due feriti lievi a Villasor, nella centralissima piazza Matteotti. Due le automobili coinvolte, una Volkswagen e una Fiat 500. Entrambi i guidatori, un 30enne e un 67enne, soccorsi dal 118, non hanno riportato grossi danni e hanno rifiutato il trasporto all’ospedale. Sul posto anche la polizia Locale, per svolgere tutti i rilievi del caso e sentire gli automobilisti coinvolti per comprendere come sia stato possibile lo schianto.