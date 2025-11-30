Tragedia nella notte sulla statale Jonica, fra la Cammarata Strombi e la 106, vicino Cosenza. Una Panda e una Mito, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate. Due dei 4 passeggeri della Panda, appena 20enni, sono morti.

Gli altri due ragazzi sono stati estratti dalle dai vigili in fuoco, mentre non destano preoccupazione le condizioni di salute dei due passeggeri della Mito.

Oltre ai soccorsi da Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Cassano per i rilievi del caso.