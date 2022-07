Schianto fatale, muore una mamma sarda di 31 anni: Vanessa Carta lascia un figlio di 3 mesi

Addio a una giovane mamma di origini sarde. Vanessa Carta, residente a Casali d’Aschi, in Abruzzo, è morta in seguito alle ferite, gravissime, riportate in uno schianto avvenuto lungo la strada regionale 83 tra Pescina e Venere. Aveva 31 anni e un bimbo di tre mesi. Vanessa Carta stava era nella sua Fiat Panda e alla guida c’era il marito. Fatale un colpo di sonno, con l’auto che è finita contro un muro. L’impatto è stato devastante. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e le condizioni della ragazza sono apparse, sin da subito, molto subito gravi. Ferito, solo lievemente, il marito. Illeso il piccolo Jeremy: il bimbo, a causa dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’auto ed è finito miracolosamente su un cumulo di fieno. Nulla da fare, purtroppo, per la giovane mamma sarda.