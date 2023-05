Schianto fatale in viale Monastir a Cagliari: addio a Roberto Orlando, carabiniere di 28 anni

Terribile incidente in viale Monastir a Cagliari. Roberto Orlando, carabiniere di 28 anni, nato a Palermo e in servizio al IX Battaglione, ha perso la vita. Secondo quanto si apprende, Orlando, che era in sella alla sua moto, stava percorrendo viale Monastir quando è stato travolto da un furgone che è sbucato da una stradina laterale.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 254, praticamente in città. A causa del violento impatto il carabiniere è stato sbalzato dalla ruote. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e il 118. I medici hanno tentato di rianimare il carabiniere ma non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.