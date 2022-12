Schianto a Buddusò, muore Salvatore Vargiu: fu uno dei carcerieri di De Andrè e Dori Ghezzi

Ha perso il controllo della sua Mitsubishi e si è schiantato contro un muretto. È morto così, sul colpo, nell’auto che si è ribaltata, Salvatore Vargiu, ottantaduenne residente a Buddusò, uno degli ex carcerieri di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi. L’uomo aveva trascorso venticinque anni in carcere e, nove anni fa, aveva avuto ancora problemi con la giustizia. Come riporta anche l’Ansa, era stato condannato a 5 mesi per aver cercato di rubare dei mangimi. Il terribile incidente è avvenuto sulla Ss 389, vicinissimo a Pattada. Vargiu, forse a causa di un malore improvviso visto che non risultano coinvolte altre macchine o veicoli, ha perso il controllo del volante. L’impatto contro il muro è stato molto violento, l’automobile si è ribaltata e per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e anche i carabinieri del comando di Buddusò, in continuo contatto con la centrale principale di Sassari.

Inutili i soccorsi. Il personale medico dell’ambulanza del 118, arrivata a sirene spiegate sulla Statale, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Salvatore Vargiu.