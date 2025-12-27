Tragedia di Natale in un agriturismo a Folino Cabiana, Toscolano Maderno, vicino Brescia.

Una donna di 45 anni, Jessica Caratti, è rimasta schiacciata dal peso del suo cavallo. Stando a quanto ricostruito, il cavallo della 45enne si sarebbe improvvisamente spaventato alzando le zampe buttandola a terra e schiacciandola.

Dopo giorni di agonia, Jessica è morta all’ospedale Civile di Brescia.

Cordoglio unanime per una donna amata e conosciuta a Salò e dintorni.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Salò porgono le loro condoglianze e si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Jessica Caratti, anima e storica collaboratrice dell’Infopoint di Salò, sempre disponibile e attiva nell’organizzazione di eventi e iniziative turistiche e culturali della nostra città”, si legge sulla pagina istituzionale del Comune.

Jessica lavorava appunto all’infopoint di Salò, che la ricorda con commozione: “Nessuno di noi dimenticherà mai

Jessica, la sua determinazione e la sua profonda, ineguagliabile libertà”.