Scabbia, chiude la scuola di via del Sole: infestati dall’acaro 8 istituti in un mese a Cagliari

Scabbia, 8 scuole in un mese chiuse a Cagliari. L’ultima oggi: il sindaco Truzzu ha disposto la chiusura dei locali scolastici della sede del plesso della scuola secondaria di primo grado di via del Sole fino al completamento delle attività di sanificazione, dopo della presenza di un caso da acaro della scabbia. Allarme? No. Per il Comune è tutto sotto controllo. “Niente di nuovo rispetto al passato” spiega Rita Dedola, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, “il punto è che ora i protocolli per le sanificazioni sono molto più attenti e severi. Ma ricordo che la chiusura non è tanto per l’acaro della scabbia in sé, ma riguarda i tempi tecnici necessari per la sanificazioni che ci vengono richieste dalla asl”.

Nei giorni scorsi l’acaro è stato individuato al Siotto, al De Sanctis c’è anche la scuola media Spano di via Falzarego. Poco più di venti giorni fa altre 4 scuole sono state chiuse dal Comune sempre per casi di scabbia (crea prurito ed è molto contagiosa): uno in una classe del plesso della scuola primaria di via Is Mirrionis e altri due casi accertati nella scuola dell’infanzia “Ada Negri” di via Castagne Vizza. Altri casi erano saltati fuori nella “Foscolo” di via Talete e altri “episodi conclamati” nel “17 Circolo” di via Castiglione.