Sbatte con l’auto contro un palo al Poetto di Quartu dopo un tamponamento, un uomo soccorso e portato all’ospedale

Un incidente, quasi uguale a quello avvenuto ieri che ha visto un 19enne finire all’ospedale in codice rosso, nel tratto quartese del lungomare Poetto. Un uomo al volante di un’auto ha sbattuto contro un palo della luce dopo un tamponamento, senza fortunatamente coinvolgere altre vetture e evitando, per un pelo, di ribaltarsi. L’urto è stato abbastanza forte e il guidatore, soccorso dall’equipe medica di un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo con qualche ferita. Nulla di preoccupante e di nemmeno lontanamente paragonabile allo schianto avvenuto ventiquattr’ore fa. I danni maggiori, stavolta, li ha riportati l’automobile, soprattutto nella parte anteriore e sopra il paraurti. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti di una pattuglia della polizia Locale, per ricostruire le esatte cause dello schianto: la pista principale seguita sembra essere quella dell’improvvisa distrazione.

Un’altra ipotesi è quella di un sorpasso calcolato male, in prossimità tra l’altro di una fermata dei pullman. Il traffico in direzione Quartu ha subìto forti rallentamenti per circa un’ora, sino a quando la macchina non è stata portata via con un carro attrezzi e il tratto di strada liberato e riaperto al traffico su tutte le corsie.