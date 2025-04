Tragedia a Boccadifalco, in provincia di Palermo. Un bimbo di soli 4 anni, Thomas Viviano, è morto oggi all’ospedale Di Cristina dov’era ricoverato dallo scorso lunedì a causa delle gravi lesioni riportate dopo un incidente in minimoto. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo- che non poteva essere guidato in strada- finendo contro un muretto. Il violento ha causato a Thomas seri traumi alla testa e al volto. Purtroppo, non è servita l’importante operazione per ridurre l’edema cerebrale è il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura sta adesso raccogliendo tutti gli elementi per valutare eventuali reati imputabili ai genitori, che avrebbero permesso al bambino di salire sulla minimoto.