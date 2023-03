Sbarcano in Sardegna con la cocaina in auto, valore mezzo milione di euro: arrestate madre e figlia

Con mezzo milione di euro di cocaina in auto erano appena sbarcate in Sardegna, ma l’infallibile fiuto di Betty e Daff non ha lasciato loro scampo.

Avevano nascosto tre chili di cocaina, confezionata in tre pacchetti, in una borsa: madre e figlia di 43 e 23 anni, sono state arrestate questa mattina nel porto di Olbia per traffico di sostanze stupefacenti dagli uomini della Guardia di Finanza di Sassari. Le due donne erano sbarcate in auto dal traghetto Tirrenia proveniente da Civitavecchia e sono state fermate grazie al fiuto dei cani antidroga delle fiamme gialle. Mentre venivano controllati loro i documenti, i cani Betty e Daff hanno da subito segnalato la borsa sospetta, ai piedi del sedile anteriore del passeggero. All’interno sono stati trovati i tre involucri con la cocaina: tagliata e immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.