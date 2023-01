Sbanda sulla strada allagata e si capovolge con l’auto: 27enne di Selegas illeso per miracolo

Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti, sulla Ss 128 all’altezza di Ortacesus, nella strada che porta alle piscine. Un ventisettenne di Selegas ha perso il controllo dell’auto, un’Audi A3, per colpa di una pozzanghera. Il malcapitato è finito capovolto, all’interno dell’auto, in una cunetta. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Dolianova, agli ordini del comandante Luca Delle Vedove: il giovane, in viaggio verso Barrali, miracolosamente, non si è fatto nemmeno un graffio. Il traffico non ha subìto nessun rallentamento.