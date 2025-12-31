Tragedia sul lavoro nella zona industriale di Predda Niedda, dove nella tarda mattinata un uomo ha perso la vita all’interno di un magazzino di stoccaggio merci. L’incidente si è verificato intorno alle 11 negli spazi operativi della Gruppo Dac Alimentare Sarda, lungo la strada 8, uno dei principali assi dell’area produttiva sassarese.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto durante le operazioni di movimentazione delle merci. Un impatto fatale che non gli avrebbe lasciato scampo: inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto.

Nel magazzino sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi.