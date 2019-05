Sassari, inaugurata la sede del Centro Formazione Medica

Tecnologie avanzate, devices multimediali, manichini robotici ed interattivi, simulatori medici touch-screen tutto ciò era presente ieri sera all’apertura della sede Centro Formazione Medica a Sassari in Via Marcello Lelli n.29.

“La sede – spiega il Dott. Fausto D’Agostino, medico Presidente del centro – vuole rappresentare il punto di riferimento della simulazione medica in Sardegna; abbiamo cercato di ricreare tramite manichini e dispositivi ultra tecnologici situazioni realistiche mediche, affinchè lo studente possa immergersi realmente nello scenario”

La folla gremita ha colto l’occasione per provare i manichini, rimanendo esterrefatta dalle potenzialità della tecnologia messa a disposizione dal centro.

“Si sentiva – spiega il Dott. Alessandro Masciola, esperto di simulazione in ambito medico – la necessità di creare un centro in Sardegna affinchè anche qui la gente potesse aggiornarsi senza dover necessariamente viaggiare in altre località”.

Il centro che vede la collaborazione dell’Associazione Sant’Anna di Sassari eroga corsi rivolti a tutti: si parte da corsi base di rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore e manovre antisoffocamento per tutti i cittadini ai corsi più avanzati per medici ed infermieri.

Tutte le informazioni si possono trovare su www.centroformazionemedica.it