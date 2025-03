Brutta avventura questo pomeriggio per il conducente di una Fiat Punto, che a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail della camionale Sassari-Porto Torres. A raccontare l’episodio alle forze dell’ordine è lo stesso automobilista, che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Sul posto, la polizia locale si è occupata dei rilevi di rito.