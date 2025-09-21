Nel corso della serata di venerdì 19 settembre 2025, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini e una donna poiché ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione svolti nel centro storico finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, notavano un ragazzo mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente ad ignoto acquirente, pertanto intervenivano immediatamente per bloccare il pusher. Questi di tutta risposta tentava di scappare, rifugiandosi all’interno della propria abitazione, sbattendo violentemente la porta d’ingresso che colpiva al gomito uno dei Carabinieri, provocandogli una contusione. Nel corso della fuga lo stesso tentava anche di liberarsi di una calza contenente 51 grammi di cocaina, subito recuperata dai militari, e una volta bloccato veniva trovato in possesso di un ovulo contenente circa 10 grammi di eroina.

A questo punto i Carabinieri decidevano di approfondire il controllo eseguendo un’attenta perquisizione all’interno dell’abitazione ove venivano bloccati altri due soggetti che, da una stanza attigua, stavano gettando dalla finestra 2 zaini di grosse dimensioni che contenevano 540 grammi di marijuana, 388 grammi di cocaina e 428 grammi di eroina, suddivisi in ovuli, 10 grammi di hashish, diverse fiale di metadone, vario materiale medico e da taglio utilizzato per miscelare lo stupefacente, un frullatore impiegato per la produzione delle singole dosi, bilancini di precisione, un micro cellulare, alcuni monili di dubbia provenienza e la somma in contanti pari ad euro 8.156.

Lo stupefacente, il denaro, tutto il materiale e le sostanze da taglio venivano sottoposti a sequestro mentre i 3 soggetti, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, venivano tratti in arresto e trasferiti presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.