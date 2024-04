Sarroch, nuovo incendio a Sa Punta: minacciate le piante del piano di riforestazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch. Nuovo rogo nel territorio, minacciate le piante del progetto di riforestazione “ForestaSa” e il comune lancia un appello: “Chiediamo a tutti i cittadini di segnalare prontamente qualsiasi segno di rogo incontrollato alle autorità competenti. Ogni cittadino può essere determinante nella prevenzione di un incendio”.

Nella tarda serata di ieri è scoppiato un nuovo incendio in località Sa Punta, in prossimità del canale che costeggia l’area interessata dal progetto di riforestazione.

Grazie all’immediato intervento della Compagnia Barracellare di Sarroch, il fuoco è stato spento prima che potesse espandersi in modo incontrollato e fare ulteriori danni. “Ringraziamo i barracelli di Sarroch per la loro prontezza e per aver gestito il rogo, e ringraziamo i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale per il supporto” ha espresso l’istituzione locale.

“Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, soprattutto perché questo episodio avviene a seguito del vasto incendio che ha interessato il nostro territorio la settimana scorsa”.

Centinai di ettari in fumo, decine di persone impegnate per due giorni a combattere contro le fiamme e la stagione estiva non è ancora iniziata. Un invito, quindi, rivolto a tutta la comunità al fine di collaborare per estirpare la piaga degli incendi e le raccomandazioni per adottare “alcuni passi da intraprendere per prevenire i roghi e proteggere le aree verdi: non gettare sigarette o fiammiferi ancora accesi anche dall’auto: innescano il fuoco; rispettare le leggi e le regole vigenti riguardanti il fuoco all’aperto e la gestione degli incendi; quando si avvista un incendio, non pensare che altre persone abbiano già allertato le autorità competenti. Chiamare subito i numeri utili 112 (Numero Unico Emergenza) o il 115 (Corpo Vigili del Fuoco); seguire le indicazioni di chi sta coordinando l’emergenza e non intralciare i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestirla”.

Vigilare, insomma, tutti insieme per la salvaguardia del territorio”.