Sono apparse da un giorno all’altro, presumibilmente gli “artisti di strada” hanno lavorato durante la notte, e il risultato è tutt’altro che da ammirare: pasticci senza senso e soprattutto la facciata dell’edificio è stata deturpata. “Sono incivili, chi ha compiuto questa azione ha recato un danno a tutta la comunità” spiegano alcuni residenti che hanno inviato la segnalazione alla Redazione di Casteddu Online.

Atti vandalici, insomma, che incideranno sulle casse comunali quando ripristineranno il decoro pubblico: “Si spera vengano individuati gli autori e puniti al fine di capire il detrimento compiuto”.