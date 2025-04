Sarroch, loschi individui incappucciati in azione nei giardini e nelle case di proprietà: “Rubano e distruggono, poi scappano”. La segnalazione di un residente: “Abbiamo avvisato a chi di dovere”. Massima attenzione è l’invito rivolto ai residenti da chi ha allertato le autorità preposte al fine di fermare gli incivili, “uno in monopattino e due in bicicletta”. Sono stati visti nella Strada 9 e 6, anche inseguiti due giorni fa, “hanno preso tre direzioni differenti” spiega il cittadino. I fatti si sarebbero svolti tra Perd’e Sali e Porto Comumbu.