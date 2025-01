Scatti immortalati da quel sardo, medico, soldato, con la passione per la fotografia che raccolse l’essenza di ciò che accadde al fronte, giovani diventati uomini all’improvviso, inviati a fare la guerra contro nemici della loro stessa età, in nome della libertà, della patria che non dimentica il valore della vita offerto per l’Italia. Quella patria, fonte di orgoglio, che non deve scordare i suoi eroi e, a questo fine, Memorias Associazione Culturale, costituita da volontari con l’intento di approfondire la ricerca sulle Memorie di Guerra e dei suoi caduti, porta avanti il progetto, per tramandare e per non dimenticare.

Una gestione, tutela e valorizzazione dei beni d’interesse storico artistico e culturale, presidente dell’associazione Roberto Pazzini, che organizza, col patrocinio del Comune di Sarroch, “la Grande Guerra… Un viaggio attraverso le fotografie e i racconti di un medico sardo al fronte… Il Prof. Pietro Ludovico Marogna”.

I relatori della serata saranno il Dr. Pietro Marogna ( Istituto Clinica Chirurgica di Sassari) e il Col. Pasquale Orecchioni ( Direttore Museo Brigata Sassari).