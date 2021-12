Sarroch, grande spettacolo con 600 atleti da tutta l’Isola con il torneo di calcio dell’Immacolata

Tutto pronto a Sarroch per il secondo Torneo dell’Immacolata organizzato dall’ ASD Gioventù Sarroch. L’importante raduno prevede la partecipazione di circa 600 atleti da tutta l’Isola e conta sulla presenza di due importanti società professionistiche della Sardegna.

Il via lo daranno sabato 11 pomeriggio le categorie dei ” piccoli amici” e ” primi calci” , mentre Domenica 12 si scontreranno ” pulcini ed esordienti”. Grande soddisfazione per il presidente Rocco Canepa ed il dirigente Gabriele Santu che, dopo le tante adesioni dello scorso anno vedono crescere la partecipazione nel 2021 , in un clima di festa e unione per lo sport che coinvolge tutta l’Isola. Tante le squadre partecipanti come vedete nella locandina.