Sardegna, una domenica nella morsa degli incendiari: così le fiamme hanno messo in pericolo la basilica di Saccargia. L’incendio è ancora in corso, grande spiegamento di mezzi nella zona della chiesa storica di Saccargia, finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane a causa del progetto sull’eolico. Tantissimi i mezzi di soccorso in campo. Ecco le immagini.

In data odierna si segnalano 15 incendi occorsi sul territorio regionale, 3 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Il Corpo forestale, già dalle prime ore del mattino, è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalla basi elicotteri del Corpo Forestale di di Anela e di Bosa, su un incendio sviluppatosi in data 10 agosto in località “Padrinos” agro del comune di Siligo (SS). Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento e bonifica il personale della Stazione Forestale di Thiesi, coadiuvati dal personale della Stazione Forestale di Ozieri , sul posto oltre al personale del Corpo Forestale, per lo spegnimento a terra operano, due squadre dell’Agenzia Forestas di Ardara e Chiaramonti. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei è terminata alle ore 12:53, proseguono le operazioni di bonifica a terra.

1 – Incendio boschivo in agro del Comune di Codrongianos (SS), località “Melas”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ploaghe e coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle

basi del CFVA di Anela, Bosa e il Super Puma di Alà dei Sardi. Vista la particolare aggressività delle fiamme, la Soup linea spegnimento del Corpo Forestale ha predisposto l’invio di due Canadair (CAN 8 e CAN 30) decollati dall’aeroporto di Olbia. Per lo spegnimento a terra sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Osilo e Nulvi, i Barracelli di Muros e Ossi tre squadre dei Vigili del Fuoco di cui due provenienti da Sassari ed una da Alghero. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento sia dei mezzi aerei che a terra.

2 – Incendio boschivo in agro del Comune di Siliqua (CA), località “Castello acqua fredda “, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Siliqua e coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Pula, vista la zona particolarmente boscata, la Soup linea spegnimento del Corpo Forestale ha predisposto l’invio dell’elicottero SuperPuma decollato dalla base del Corpo Forestale di Fenosu. Per lo spegnimento a terra sono intervenuti sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco con un’autobotte, due squadre dell’Agenzia Forestas di Nuxis, i volontari G.E.A. e PAN di Siliqua, Soccorso Iglesias, V.E.A. Santadi, e G.E.V. Villamassargia. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento sia dei mezzi aerei che a terra.