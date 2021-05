Sardegna, “ultima settimana di zona arancione o bisogna aspettare altre sorprese? 

Ultima settimana di zona arancione per la Sardegna o bisogna aspettare altre sorprese?

A Radio Casteddu, Romina Mura (PD): “Nel Sulcis a partire da lunedì in molti comuni le scuole saranno chiuse per 14 giorni, non bisogna abbassare la guardia, quindi, e questa settimana di arancione, forse, è utile e il caso del Sulcis può dirci che basta niente per ricadere nel baratro.

È meglio una settimana in più, c’è un prezzo sulle attività economiche però, secondo me, se noi riusciamo a fare questo si torna gialli e non si richiude più, anche perché la vaccinazione raggiunge livelli ancora più alti. Io voglio essere ottimista perché il fatto che stiamo vaccinando nuove fette della popolazione ci costruisce un contesto di popolazione immunizzata e questo ci dà maggiori garanzie.

Non siamo più a un anno fa: ora c’è il vaccino che fa la differenza”.

Risentite qui l'intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu