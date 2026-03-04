Questa mattina a Paulilatino (OR) sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, Anas ha avviato la sperimentazione di una nuova tipologia di asfalto a ridotto impatto ambientale, nell’ambito dei lavori di rifinitura del nuovo svincolo.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Cagliari, con Officina dell’Ambiente SpA e con l’impresa esecutrice Conglomerati Bituminosi SpA.

La nuova miscela bituminosa è stata sviluppata integrando nel processo produttivo un materiale sabbioso derivante da processi di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di un materiale di recupero che sostituisce la componente fine tradizionalmente impiegata nelle miscele di bitume, limitando così l’utilizzo di nuovi materiali provenienti da attività estrattive.

L’innovazione consente un duplice beneficio ambientale: da un lato la riduzione dell’approvvigionamento di materie prime naturali, dall’altro la diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica, promuovendo un modello di economia circolare applicato alle infrastrutture stradali.

La fase successiva della sperimentazione proseguirà in laboratorio, dove saranno analizzati il comportamento meccanico del conglomerato e le prestazioni della pavimentazione nel lungo periodo. L’obiettivo di Anas è validare una soluzione in grado di coniugare maggiore sostenibilità ambientale con gli stessi standard tecnici e di sicurezza previsti per le pavimentazioni tradizionali.

Con questa iniziativa, Anas conferma il proprio impegno verso l’innovazione ecologica nel settore delle infrastrutture viarie.