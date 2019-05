Sardegna, sta per esplodere l’estate: in arrivo temperature oltre i 30 gradi dal prossimo weekend. Finalmente il caldo, finalmente il mare: le previsioni meteo adesso inducono all’ottimismo. Ecco le ultime analisi degli esperti di Meteo Sardegna: “I modelli matematici ad alta risoluzione non sono del tutto concordi sul coinvolgimento della nostra regione, probabilmente qualche sporadico acquazzone potrebbe scapparci specie nelle zone più interne ma non dovremmo assistere a temporali particolarmente organizzati. La situazione è in sostanziale miglioramento perché da ovest si affaccerà progressivamente un campo di Alta Pressione il cui consolidamento è atteso nel fine settimana.

Fine settimana che sarà il primo del mese di giugno, ricordiamo che convenzione internazionale vuole l’esordio dell’Estate meteorologica il 1° di giugno. Guarda caso il tempo dovrebbe migliorare e proporci anche i primi caldi di stagione, difatti le temperature sono attese in sostanziale aumento fin dalla giornata di dopodomani. Temperature che dapprima si porteranno su valori consoni al periodo ma che durante la prossima settimana potrebbero puntare verso l’alto con maggiore decisione dando vita alla prima ondata di caldo dell’Estate. Per capirci, le massime potrebbero salire al di sopra di 30°C”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.