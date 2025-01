Sardegna per due giorni sottozero: la protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di giovedì 16 gennaio. Gli esperti prevedono l’arrivo di un’ondata di gelo con il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade della Sardegna. Le temperature, già molto basse, sono destinate a scendere ulteriormente, con valori polari in arrivo: se questa mattina si sono registrati 2 gradi a Nuoro, 4 a Sassari e 5 a Cagliari, nelle prossime ore la colonnina scenderà sotto lo zero. Le temperature più rigide, fra i due e i tre gradi sottozero, sono state rilevate nelle stazioni meteo montane dell’Arpas a Desulo, Fonni e Tempio Pausania.

Attenzione dunque nelle prossime ore: il freddo polare colpirà un po’ tutte le zone della Sardegna, e sarà particolarmente pericoloso di notte e nelle prime ore del mattino per il ghiaccio sulle strade. Da venerdì a martedì prossimo sono invece previste giornate umide e piovose.