Sardegna, sino al 7 settembre obbligatorio registrarsi per chi arriva nell’Isola: la nuova ordinanza di Solinas. E’ arrivata la nuova ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, in cui vengono prorogate fino al 7 settembre, le disposizioni previste per Sardegna Sicura.

Ecco i punti più rilevanti: ✈️🛳 TRASPORTI DA E PER LA SARDEGNA 🟢 CONFERMATI i collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati. 🟢 REGISTRAZIONE di tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna. 🌡TEMPERATURA tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. E’ VIETATO l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C 🖊 Potete consultare l’ordinanza completa n. 37 del 9 agosto 2020 al ⤵️

https://bit.ly/3gIUwWv