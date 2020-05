Sardegna, si può dormire nelle seconde case ma soltanto se si sta facendo manutenzione. Il chiarimento di Solinas all’ordinanza arriva nella notte: “I pernottamenti funzionali alle attività consentite nello stesso articolo non comportano un “trasferimento stabile”. Quindi di fatto se si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione o manutenzione, si può anche dormire nella seconda casa in qualsiasi località sarda. Il concetto però non può essere reso elastico, non ci si può infatti trasferire in maniera stabile nei villaggi con la scusa della manutenzione stessa. Per capirci: si può pernottare saltuariamente se stai svolgendo lavori che possano essere considerati DAVVERO di manutenzione della seconda casa.