Sardegna, si ferma la metà dei trasporti per battere il Coronavirus: alt autobus, traghetti per le isole, stop collegamenti con la Corsica

Sardegna, si fermano la metà dei trasporti per battere il Coronavirus: alt autobus, traghetti per le isole, stop collegamenti con la Corsica. Ecco i particolari dell’ordinanza di Solinas, trasporti dimezzati nell’Isola per fermare il Coronavirus: “É disposta, su tutto il territorio regionale, la riduzione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), avendo cura di mantenere in esercizio i soli collegamenti essenziali per ogni modalità di trasporto, come previsti dalle direttive governative. In particolare: a) per i servizi di TPL terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione sino ad almeno il 50% dei servizi programmati; b) per i servizi di TPL marittimo: – riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena; riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni delle isole di S. Pietro e La Maddalena. In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza; per i servizi di TPL terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione sino ad almeno il 50% dei servizi programmati; b) per i servizi di TPL marittimo, riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena; riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni delle isole di S. Pietro e La Maddalena. In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza. riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara; sospensione totale dei collegamenti con la Corsica”

A fare propendere Solinas per queste misure straordinarie è stata “l’esigenza di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore dei trasporti e al tempo stesso assicurare la fruizione di un servizio essenziale e quella di dover adottare misure urgenti per prevenire e contenere il rischio del contagio sull’intero territorio regionale e, a tal fine, disporre la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale assicurando solo i servizi essenziali”.