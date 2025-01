La protezione civile informa con due giorni d’anticipo dell’allerta arancione che scatterà sulla Sardegna. Una fortissima ondata di maltempo coinvolgerà la parte orientale dell’ Isola fino al Sulcis a partire dal prossimo venerdì. Secondo il bollettino, a causare queste forti precipitazioni e nubifragi è un ciclone mediterraneo. Per domani, invece, già previste gelate. Il ciclone e il conseguente maltempo non coinvolgeranno solo la Sardegna ma anche altre diverse regioni italiane come Sicilia,Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio.