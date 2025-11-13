Sbarchi di migranti senza fine in Sardegna. Dopo gli 82 arrivati tra lunedì e martedì, grazie anche alle ottime condizioni di tempo e mare che rendono agevole la traversata, fra la notte e la mattinata di oggi sono sbarcate sulle coste del Sulcis altre 48 persone, fra loro ci sono dieci minorenni e un neonato. Il primo sbarco è stato registrato a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi, arrivati 10 uomini e tre donne. Poche ore dopo sempre nella stessa zona il secondo sbarco di sette persone: due bambini, una donna e quattro uomini. Altri 4 migranti sono stati intercettati dai carabinieri nel territorio di Teulada. A Calasetta sono 17 i migranti arrivati, tra i quali quattro donne, tre bambini e un neonato. Infine la guardia costiera ha intercettato e scortato fino al porto di Sant’Antioco un barchino con a bordo altri 7 migranti. Tutti sono stati poi accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir.