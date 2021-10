Sardegna, caccia al posto fisso in Regione: “In pochi giorni bandi per 176 nuove assunzioni”

In attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è stato pubblicato in data odierna il concorso pubblico per esami per n. 98 unità nel profilo istruttore amministrativo cat. C per l’amministrazione regionale e gli enti del sistema della Regione Autonoma della Sardegna. Esprime soddisfazione l’Assessore al Personale Valeria Satta. “L’avvenuta pubblicazione del bando, a pochi giorni di distanza dal concorso per 78 agenti del CFVA, dimostra la volontà della Giunta di procedere con un incremento delle assunzioni. Quello di oggi è un importante passo per portare nuove energie, forze e competenze all’interno del Sistema Regione. In tal modo si potrà sopperire alle carenze venutesi a creare con i pensionamenti degli ultimi anni e con il mancato svolgimento di concorsi da troppo tempo.”