Sardegna, niente reddito di cittadinanza agli ex detenuti: “Esclusione ingiusta”

“Escludere dalla possibilità di fruire del Reddito di Cittadinanza le persone che hanno scontato la pena e che da meno di 10 anni non sono recidive è una misura sulla quale è necessario intervenire per rimuoverla o ridimensionarne la portata. Rischia infatti di far reinserire nel circuito malavitoso chi da diversi anni con grande fatica se n’è tenuto lontano”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” a cui si sono rivolti alcuni ex detenuti per lamentare la “discriminazione della quale si sentono vittime”. “Ho utilizzato il RDC – ha detto a SDR A. B., cagliaritano, 65 anni – per far fronte in questi anni a bisogni primari. Trovare un lavoro per un ex detenuto, anche se non ha commesso un omicidio, non è un violentatore, né un pedofilo e non spaccia droga – è un’impresa difficilissima. I pochi lavori saltuari, che si riescono a svolgere, coprono solo in parte i bisogni. Per pagare l’affitto bisogna chiedere aiuto alla Caritas e gestire una vita così precaria non è facile. In questi 7 anni e mezzo, fuori da qualunque circuito malavitoso e sempre attento a non ricaderci, il RDC mi ha aiutato. Stamattina però ho scoperto che non ne potrò più usufruire perché è riservato solo a quelli che hanno terminato di scontare la pena da almeno dieci anni”.

“Il caso di A. B., purtroppo, non è isolato. Sono diverse le famiglie che, da un giorno all’altro, senza alternative, oltre la Mensa della Caritas, si sono ritrovate senza quel supporto indispensabile non per acquistare regali o viaggi ma per affrontare la vita senza dover perdere del tutto la dignità, prima ancora della libertà. Lo Stato, e in questo caso specifico il decreto Aiuti, approvato a luglio ma ormai entrato a regime attraverso l’Inps, non può – osserva Caligaris – negare la stessa funzione riabilitativa del carcere. Una persona, che ha scontato la pena, a cui era stato assegnato il RDC, che tra oltre un lustro cerca di guadagnarsi onestamente da vivere, nonostante le oggettive difficoltà a trovare un lavoro, non può diventare facile preda delle organizzazioni criminali. “Non si comprende – conclude l’esponente di SDR – perché lo Stato sembri volersi accanire su chi è in serie difficoltà e tralasci del tutto invece di guardare più da vicino chi non paga le tasse. Lascia interdetti anche un mondo politico spesso distratto sui problemi concreti dei cittadini più fragili. La legge di Bilancio può essere un’occasione per rimettere a posto le cose? Restituire dignità alle Istituzioni può passare anche dal ridimensionare un provvedimento che così com’è appare sbagliato e forse anche incostituzionale perché discrimina cittadine e cittadini che hanno pagato il loro debito con la società e hanno diritto a essere alla pari degli altri, persone senza aggettivi”.