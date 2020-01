Sardegna, meteo ottimo con escursione termica: per il weekend si ipotizza un’irruzione artica. Le previsioni aggiornate dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna per la nuova settimana appena cominciata: “Almeno sino a venerdì prevarranno condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per locali banchi di nebbia in formazione durante le ore più fredde della notte. Interesseranno principalmente le grandi piane dell’Isole e localmente le valli interne. Vi sarete senz’altro resi conto che di notte fa freddo, è freddo tipicamente da inversione termica tant’è che continueremo a registrare gelate diffuse e localmente intense.

Non c’è altro da dire, se non che nel corso del weekend – il prossimo ovviamente – la situazione potrebbe cambiare e potrebbe trattarsi di un cambiamento importante. Qualche modello matematico di previsione ipotizza l’arrivo del freddo dal Circolo Polare Artico, qualche altro modello ipotizza un’irruzione iberica con isolamento di un’ampia depressione secondaria che potrebbe portarci brutto tempo ma in un contesto termico non dissimile dall’attuale”. Aggiornamenti costanti sulla situazione del meteo nel sito www.meteosardegna.it.