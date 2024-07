Sardegna martoriata dal fuoco, a Senorbì evacuati un ristorante e una rivendita di gomme

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In corso intervento nella via Alessandro Manzoni a Senorbi per un vasto incendio di vegetazione dove le fiamme da un canneto si sono propagate all’abitato coinvolgendo alcune strutture tra cui un gommista ed un ristorante.

In via precauzionale sì è provveduto all’evacuazione di persone.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco inviate dai distaccamenti di Mandas di Sanluri e squadre della sede centrale del Comando di Cagliari con il supporto di autobotti e automezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio boschivo per le operazioni d’interfaccia con l’area periferica del paese.

Presente anche il Funzionario di Guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso.