Sardegna: Lipu e Forestas firmano una convenzione per conservazione, ricerca e sensibilizzazione ambientale

L’Agenzia Forestas e la Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, hanno firmato una Convenzione finalizzata ad attività comuni di conservazione, ricerca e sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente.

Il progetto, come afferma Stefano Muscas, referente dell’UOS Forestas di Arborea, è nato nell’oasi faunistica di S’ena Arrubia, ma per il particolare carattere innovativo e per i notevoli risvolti ambientali che riveste, la convenzione è stata estesa all’intera regione Sardegna.

La Delegazione oristanese della Lipu aveva già intrapreso una serie di collaborazioni con l’UOS per favorire la presenza dell’avifauna nello stagno di S’Ena Arrubia, con il supporto della locale cooperativa pescatori, e a Corru Mannu in collaborazione con la CPA. Inoltre Forestas ha dato un prezioso contributo per la realizzazione del Giardino delle orchidee di Marceddi. La Lipu ha svolto un’azione di supporto per un progetto di rinaturalizzazione e valorizzazione dello stagno S’Ena Arrubia voluto dal comune di Arborea e dalla Fondazione Medsea e curato da Forestas.

Oltre a Stefano Muscas sono referenti di progetto Ugo Tanchis responsabile tecnico di Forestas, il direttore del servizio tecnico della direzione generale Maurizio Malloci e il responsabile dell’educazione ambientale Dionigi Secci. Per la Lipu Valentina Melis e per la parte tecnico scientifica Gabriele Pinna. La Lipu potrà avvalersi di consulenti, società e cooperative di propria fiducia per la gestione di progetti e delle diverse attività.

Come afferma Ugo Tanchis oltre ai comuni valori di riferimento, Lipu e Forestas avranno quindi la possibilità di coltivare lo scambio di buone pratiche e di know-how su diversi temi, da azioni mirate alla tutela e conservazione degli habitat e delle specie alla condivisione di informazioni sulle aree di Rete Natura 2000 e le zone Ramsar.

Saranno oggetto della convenzione attività di monitoraggio della fauna e anche di soccorso dell’avifauna ferita (in difficoltà) il cui progetto è in fase di attuazione. Verranno elaborati percorsi didattici destinati alle scuole. Tra le azioni di sensibilizzazione saranno compresi eventi e campagne di informazione sempre sui temi della tutela dell’ambiente e attività formative a favore del personale dell’Agenzia e dei soci della Lipu.