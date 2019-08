Sardegna, l’assurda tragedia: 88enne muore dopo essere stato investito da un furgone in retromarcia

Tragedia in Sardegna, in una via di Oliena. Un ottantottenne, Basilio Secchi, è morto dopo essere stato investito da un furgoncino: l’uomo si è spento dopo essere stato trasportato, d’urgenza, all’ospedale nuorese San Francesco. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto che, come conferma anche l’Ansa, è avvenuto mentre il mezzo era impegnato in una retromarcia. L’incidente è avvenuto poco dopo le undici, ed è rimasta coinvolta anche la moglie dell’88enne: la donna si trova attualmente ricoverata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e sentito il guidatore del furgoncino.