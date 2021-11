Sardegna, l’Aspal mette in palio concorsi per oltre cento nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato: ecco le figure richieste. I bandi saranno pubblicati a breve

L’Aspal effettuerà nuove assunzioni in Sardegna per incrementare il proprio organico. Il reclutamento delle nuove risorse si inserisce nel programma di potenziamento straordinario dei CPI, che rientra nel PNRR. Il piano per rafforzare i Centri per l’Impiego sardi prevede sia l’ampliamento della pianta organica che il rafforzamento dei piani per la comunicazione, la digitalizzazione e le infrastrutture dell’Agenzia.

I nuovi posti di lavoro Aspal in Sardegna saranno coperti con l’inserimento di oltre 100 unità di personale, tra funzionari, amministrativi e istruttori tecnici. Per i nuovi dipendenti sono previsti contratti a tempo indeterminato, mentre il reclutamento avverrà sia tramite scorrimento di graduatorie già esistenti, che con l’indizione di nuovi concorsi pubblici. In corso, al momento, anche la selezione per personale dirigente, già in servizio anche presso altre amministrazioni, interessato a ricoprire incarichi all’interno dell’Aspal.

Nel dettaglio, le assunzioni Aspal in programma in Sardegna sono rivolte ai seguenti profili: