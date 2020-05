Sardegna, la svolta per i cittadini: “Ora è possibile spostarsi per la spesa negli altri Comuni”

Dopo i chiarimenti del Governo, ora è possibile recarsi in altro comune anche per gli acquisti di prima necessità. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Nuraminis. Dopo le richieste inoltrate al Presidente della Regione Sardegna Cristian Solinas da parte dei sindaci sardi, la risposta arriva direttamente dal Governo. “È possibile spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il divieto di distanziamento di almeno un metro. Si specifica che di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli propri spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario”.